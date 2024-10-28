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Ufficiale, Serie B: tutti gli arbitri della 11^giornata

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 11ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma martedì 29 e mercoledì 30 ottobre.

 

Factory della Comunicazione

BARI – CARRARESE    h. 20.30

DIONISI

ROSSI L. – PASCARELLA

IV:      COLANINNO

VAR:     CAMPLONE

AVAR:        LONGO

 

BRESCIA – SPEZIA    h. 20.30

MANGANIELLO

PAGLIARDINI – GARZELLI

IV:      ZANOTTI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       PAGNOTTA

 

JUVE STABIA – SASSUOLO    h. 20.30

GHERSINI

CECCONI – POLITI

IV:       RISPOLI

VAR:      DI MARTINO (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)

AVAR:       RAPUANO (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)

 

MODENA – CREMONESE      h. 20.30

MARCENARO

BINDONI – NIEDDA

IV:     DRIGO

VAR:     MINELLI

AVAR:     MUTO

 

REGGIANA – COSENZA    h. 20.30

MONALDI

BRESMES – REGATTIERI

IV:      PIZZI

VAR:     GUALTIERI

AVAR:     PEZZUTO

 

SALERNITANA – CESENA      h. 20.30

SCATENA

MONDIN– LOMBARDO

IV:     TORO

VAR:     BARONI

AVAR:      PATERNA

 

SUDTIROL – FROSINONE    Mercoledì 30/10 h. 19.30

PRONTERA

LUCIANI – RICCIARDI

IV:     SACCHI G.

VAR:     VOLPI

AVAR:     MARINI

 

CITTADELLA – SAMPDORIA    Mercoledì 30/10 h. 20.30

SANTORO

MARGANI – CAVALLINA

IV:     MAZZONI

VAR:      NASCA

AVAR:      RUTELLA

 

MANTOVA – PALERMO     Mercoledì 30/10 h. 20.30

MARINELLI

PALERMO – SCARPA M.

IV:      TURRINI

VAR:      DOVERI (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)

AVAR:       DI VUOLO (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)

 

PISA – CATANZARO    Mercoledì 30/10 h. 20.30

PERENZONI

ZINGARELLI – CEOLIN

IV:     ALLEGRETTA

VAR:      MIELE

AVAR:       MUTO

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