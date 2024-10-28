Ufficiale, Serie B: tutti gli arbitri della 11^giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 11ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma martedì 29 e mercoledì 30 ottobre.
BARI – CARRARESE h. 20.30
DIONISI
ROSSI L. – PASCARELLA
IV: COLANINNO
VAR: CAMPLONE
AVAR: LONGO
BRESCIA – SPEZIA h. 20.30
MANGANIELLO
PAGLIARDINI – GARZELLI
IV: ZANOTTI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PAGNOTTA
JUVE STABIA – SASSUOLO h. 20.30
GHERSINI
CECCONI – POLITI
IV: RISPOLI
VAR: DI MARTINO (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)
AVAR: RAPUANO (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)
MODENA – CREMONESE h. 20.30
MARCENARO
BINDONI – NIEDDA
IV: DRIGO
VAR: MINELLI
AVAR: MUTO
REGGIANA – COSENZA h. 20.30
MONALDI
BRESMES – REGATTIERI
IV: PIZZI
VAR: GUALTIERI
AVAR: PEZZUTO
SALERNITANA – CESENA h. 20.30
SCATENA
MONDIN– LOMBARDO
IV: TORO
VAR: BARONI
AVAR: PATERNA
SUDTIROL – FROSINONE Mercoledì 30/10 h. 19.30
PRONTERA
LUCIANI – RICCIARDI
IV: SACCHI G.
VAR: VOLPI
AVAR: MARINI
CITTADELLA – SAMPDORIA Mercoledì 30/10 h. 20.30
SANTORO
MARGANI – CAVALLINA
IV: MAZZONI
VAR: NASCA
AVAR: RUTELLA
MANTOVA – PALERMO Mercoledì 30/10 h. 20.30
MARINELLI
PALERMO – SCARPA M.
IV: TURRINI
VAR: DOVERI (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)
AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)
PISA – CATANZARO Mercoledì 30/10 h. 20.30
PERENZONI
ZINGARELLI – CEOLIN
IV: ALLEGRETTA
VAR: MIELE
AVAR: MUTO