Marolda: “L’obiettivo di Conte non è fare cabaret”

Il giornalista del Corriere dello Sport, Francesco Marolda, è intervenuto su Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, analizzando il momento attraversato dalla squadra di Antonio Conte in vista della sfida contro il Milan.

Ecco le parole di Francesco Marolda:

“Da quando esiste il calcio, non esiste una sola ricetta per vincere. Il punto è che ognuno si sceglie la sua. Antonio Conte è stato preso non per farci divertire e fare il cabaret. Ma perché deve riportare il Napoli in Champions League dopo un anno difficile in cui la squadra ha chiuso al decimo posto. E perché no, se è lì, può anche vincere lo scudetto. Anche a me piacerebbe vedere un altro calcio, con la qualità dei calciatori che ci sono a Napoli si potrebbe vedere anche qualcosa di migliore, ci sono calciatori fortissimi, ma bisogna essere lucidi nelle analisi. Il belga Lukaku è in ritardo perché è arrivato dopo rispetto agli altri, ma da lui mi aspetto molto di più. Mi aspetto che la squadra serva meglio il proprio centravanti, in questo modo gli fanno fare solo da sponda. Si gioca troppo su Lukaku spalle alla porta, il Napoli deve allargarsi in ampiezza e mettere cross al centro. Domani mi piacerebbe vincere a Milano, per 1 a 0, soffrendo anche”.