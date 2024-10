Il Milan perde un pezzo importante per la sfida al Napoli

Domani sera, per l’anticipo della decima giornata di campionato di Serie A, si affronteranno a San Siro il Milan di Fonseca ed il Napoli capolista di Conte, e per l’allenatore rossonero i problemi non mancano, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Scatta il campanello d’allarme a Milanello. A poche ore dal big match contro il Napoli capolista Fonseca sa che non potrà contare su quattro titolari. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è il difensore centrale Matteo Gabbia a causa di un sovraccarico muscolare al polpaccio. Il 25enne italiano si è fermato nelle scorse ore e già dopo il match contro il Bruges in Champions aveva accusato un fastidio al polpaccio, lo stesso che gli aveva fatto saltare in via precauzionale la partita di campionato contro l’Udinese. Gabbia non giocherà la super sfida di domani sera a San Siro, salterà anche il prossimo impegno di campionato contro il Monza ed è a rischio anche per l’appuntamento contro il Real Madrid al Bernabeu martedì prossimo in Champions. Gabbia fino ad oggi è stato il miglior centrale di Fonseca, quello più affidabile e più continuo, la sua presenza in difesa ha ridato equilibrio alla squadra e infatti l’allenatore portoghese ha spesso fatto ruotare gli altri difensori ma non lui”.

