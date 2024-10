Fonseca: “Vogliamo lottare anche noi per lo scudetto”

Alla vigilia di Milan-Napoli, il tecnico portoghese Fonseca ha analizzato la sfida contro il Napoli. Queste le sue parole sulla gara di domani riportate da Il Mattino:

“Non possiamo fare niente per quelli che non sono disponibili. C’è un’opportunità per chi gioca meno. Io credo in tutti. Non mi interessa il nome, abbiamo bisogno di essere squadra per poter giocare bene contro il Napoli.

Con il Napoli sarà una partita diversa, equilibrata e contro una squadra che difende bene. L’abbiamo preparata pensando a come potrebbe essere. Negli ultimi 30 metri dobbiamo migliorare le nostre scelte. In questo momento gli azzurri sono la squadra più forte, sono primi. Possono vincere lo scudetto“.

Su Leao e le possibili scelte di formazione:

“Leao ha lavorato bene come sempre. Non dico se giocherà domani.

Pavlovic con la Serbia gioca a tre. Non mi sembra che abbia le caratteristiche per essere terzino. In quel ruolo potrebbe giocare Calabria”.

Il tecnico portoghese conclude cosi:

“Vogliamo lottare per vincere lo scudetto. Se abbiamo questa forza, sono sicuro che ce la faremo. Siamo una squadra forte e in crescita. Ho fiducia in tutti i calciatori”.