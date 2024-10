Fonseca in emergenza: saranno quattro i rossoneri assenti

Domani a San Siro alle 20,45 andrà in scena per la decima di campionato, l’anticipo fra il Milan ed il Napoli, e per Fonseca, tecnico rossonero, non è un momento ottimale, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Una tegola che non ci voleva per il Milan, già bersagliato da altre assenze per infortunio e per squalifica. Oltre a Gabbia, infatti, i rossoneri dovranno rinunciare pure ad Abraham che non ha recuperato dall’infortunio alla spalla. L’inglese ieri ha svolto ancora allenamento personalizzato e non è prevista la sua presenza domani in distinta. L’ex Roma si era prefissato l’obiettivo di esserci contro il Napoli ma la lussazione alla spalla dà ancora fastidio e lo staff medico del Milan preferisce non rischiare. Gli altri due grandi assenti contro il Napoli di Conte sono Theo Hernandez e Reijnders. Sia il terzino francese che il centrocampista olandese dovevano scontare la squalifica a Bologna, ma il rinvio della partita (probabilmente sarà recuperata a febbraio) ha portato ad altre due assenze importanti contro il Napoli. A Fonseca mancheranno le accelerazioni di Theo sulla fascia e le geometrie di Reijnders a centrocampo. Terracciano o lo spostamento di Calabria sulla fascia sinistra sono tra le opzioni per occupare il vuoto lasciato dal francese. In mediana uno tra Musah o Loftus-Cheek affiancherà Fofana”.

