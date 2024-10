CdS – Milan-Napoli, arriva il bello! Il calendario azzurro tutto in salita

Da domani e per almeno altre cinque gare il Napoli avrà un calendario impegnativo, si comincia col Milan appunto domani a San Siro per la decima di campionato di Serie A, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il bello, però, deve ancora venire. Il bello di grandi sfide e grandi esami che sveleranno con attendibilità e pochi margini di errori quali e quante ambizioni potrà nutrire il Napoli di Conte. Scudetto o Champions: in dodici giorni, fino alla sosta, gli azzurri affronteranno in serie il Milan a San Siro, domani alle 20.45; l’Atalanta al Maradona, domenica alle 12.30; e per finire l’Inter, ancora a San Siro, domenica 10 novembre alle 20.45. La squadra non respira l’aria di uno scontro diretto dal 21 settembre, più d’un mese: Juve-Napoli allo Stadium e nulla più. Il calendario è stato piuttosto in discesa, mai agevole però non proibitivo, ma ora la strada si metterà in salita: le tre lombarde per cominciare e poi, dopo la sosta, la Roma al Maradona, il Torino in trasferta e la Lazio due volte in pochi giorni tra gli ottavi di Coppa Italia all’Olimpico e il bis in campionato in casa. Calma, a suo tempo. Domani c’è il Milan a San Siro: e questa volta il Napoli sarà in campo”.

