Un capitano ritrovato: decisivo il gol di Di Lorenzo

Si è dovuto trovare due volte al momento giusto al posto giusto, capitan Di Lorenzo, per garantire i tre punti alla sua squadra. Infatti, ha dovuto segnare due volte per assicurarsi i tre punti. Ha esultato due volte, ma solo una è stata quella buona. La sua zampata, quella del secondo tempo, dopo il colpo di testa di McTominay, in Napoli/Lecce è risultata decisiva e vincente. Se non fosse stato per qualche cm nel primo tempo, sarebbe stata doppietta, ma, come scrive Il Mattino: “il capitano non si dispera. Basta un gol per decidere la partita e il suo terzo stagionale è fondamentale per tenere il Napoli saldamente in vetta alla classifica di serie A, senza doversi preoccupare di quello che sarà di Inter-Milan domani pomeriggio. Quella di Di Lorenzo è una stagione da sogno. Si è ripreso dal punto di vista fisico e mentale, tornando ad essere una garanzia tanto in fase difensiva che in quella offensiva: quello che serviva al Napoli per avere un’arma in più a disposizione”

