TMW – Il Napoli vuole rinforzare la difesa: Dragusin potrebbe diventare un’idea concreta

Niccolò Ceccarini scrive coì sul mercato del Napoli su Tuttomercatoweb:

Il Napoli in queste periodo è molto attivo. La bella partenza ha riacceso l’entusiasmo e ora l’obiettivo è lottare fino in fondo per le primissime posizioni. Meglio ancora per lo scudetto. Ed è per questo che il presidente De Laurentiis è pronto ad assecondare con un acquisto un’eventuale volontà di Conte. All’inizio della stagione l’esigenza sembrava un esterno (in grado di abbinare la fase difensiva a quella offensiva) ma l’idea ora sarebbe quella di virare su un centrale. Per dare un ulteriore cambio di qualità alla coppia centrale composta da Buongiorno e Rrahmani.

Ed ecco che un’opportunità potrebbe essere Dragusin. Il difensore rumeno meno di un anno fa è stato un obiettivo degli azzurri poi però la trattativa non è decollata vista anche la concorrenza di altri club come Bayern Monaco e Totthenam. Alla fine la sua scelta è stato il club inglese, con tanto di firma su un contratto fino al 2030. Un’operazione complessiva per il Genoa sui 30 milioni di euro compresi i bonus.

Dragusin quest’anno ha collezionato complessivamente solo 5 presenze e chiaramente sarebbe ben felice di avere più spazio. Al momento per il Napoli è solo un’idea, che però più avanti potrebbe diventare un’ipotesi concreta. Tutto dipenderà dalle intenzioni del Tottenham. Sarà infatti fondamentale capire se nelle prossime settimane ci sarà un’apertura ad una cessione e nel caso con quale formula. Intanto c’è da segnalare il forte interesse del Barcellona per Lobotka. Il centrocampista piace molto ma ovviamente il club azzurro non ha la minima intenzione di privarsene”.