Out Theo e Reijnders per il Milan. Ecco chi giocherà

Senza lo sprint di Theo e le incursioni di Reijnders, contro il Napoli Fonseca sarà costretto a cambiare strategia. L’idea è quella di mostrare i muscoli tra centrocampo e attacco: Conte punta sulla forza e la solidità, il Milan spera che rispondere con la stessa moneta possa pagare. Quella dell’allenatore rossonero è una scelta in parte obbligata dalle squalifiche e in parte voluta: un centrocampo troppo leggero poteva soffrire il peso dell’avversario. Così, ecco le possibili scelte in vista del ritorno in campo. Accanto a Fofana, sulle cui spalle è finora gravato il peso dei compiti difensivi, ci sarà probabilmente Musah. Il precedente non è incoraggiante, ma nel frattempo tante situazioni sono cambiate, evolute: Yunus ha giocato titolare solo nello stadio del Parma, con il Milan sconfitto. Ma era una squadra nuova, ancora in cerca di una quadratura. E nell’occasione Musah fece coppia con Reijnders, più portato alla fase di costruzione. Musah ne uscì confuso: «C’erano momenti in cui non sapevo se andare avanti o indietro», disse alla fine. Stavolta la squadra ha una sua logica, in cui ogni interprete conosce, o dovrebbe conoscere, il ruolo da svolgere.