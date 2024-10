Conte nel post Napoli-Lecce: “Abbiamo giocato contro una squadra super preparata. Bisognava avere pazienza”

Il Napoli ha giocato contro il Lecce ieri al Maradona per al anona giornata di campionato di Serie A, battendo gli ospiti per 1-0 e consolidando il primo posto a 22 punti. Nel post gara, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha sottolineato la difficoltà per il Napoli di vincere contro una squadra che si è mostrata subito chiusa, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Antonio Conte vedrà Inter-Juve «per amore del calcio», ma anche perché «sono due squadre molto, molto forti». La guarderà tranquillo, dal divano di casa, consapevole però che in testa alla classifica c’è il suo Napoli. La vittoria sul Lecce gli ha permesso momentaneamente di allungare sulle inseguitrici e sono stati i 3 punti della pazienza, della calma. «Abbiamo giocato contro una squadra super preparata che si è chiusa». Il sabato pomeriggio a Fuorigrotta è stato tuffo nelle emozioni, separate da quella che è poi la professione. Conte, ex oltre che simbolo del calcio leccese, s’è dovuto rimboccare le maniche e ha chiesto al suo Napoli un atteggiamento zen. «Bisognava avere pazienza, perché il gol in partite del genere può arrivare anche al 95’. Sono contento, perché era una gara difficile: merito del Lecce, che non c’entra niente con la posizione che ha in classifica e non era certo quello del 6-0 preso in casa con la Fiorentina»”.

