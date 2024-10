Cds – Terzo gol in campionato per Di Lorenzo: il difensore che si diverte a fare l’attaccante

Di Lorenzo si gode la vittoria sul Lecce che porta la sua firma. Primato blindato grazie al capitano. Terzo gol in campionato per un difensore che si diverte a fare l’attaccante e che in questa stagione, appena a ottobre, ha già eguagliato il suo record di gol nei precedenti campionati disputati con il Napoli. Già tre volte aveva chiuso la stagione con tre reti in Serie A. Scrive il Corriere dello Sport. Un gol e poi un altro, solo che il primo era stato annullato per fuorigioco e così il secondo, decisivo, è stato festeggiato mimando il Var, riferimento ironico alla prima felicità sospesa. Giovannisi gode la vittoria sul Lecce che porta la sua firma. Primato blindato grazie al capitano. Terzo gol in campionato per un difensore che si diverte a fare l’attaccante e che in questa stagione, appena a ottobre, ha già eguagliato il suo record di gol nei precedenti campionati disputati con il Napoli. Già tre volte aveva chiuso la stagione con tre reti in Serie A. Scrive il

Factory della Comunicazione

DECISIVO. Di Lorenzo sorride perché la rete decisiva, arrivata da corner, è un risarcimento per il gol del primo tempo che aveva festeggiato coi compagni prima dell’intervento del Var: «Mi è dispiaciuto tanto per il gol annullato, per fortuna mi sono rifatto. Sono contento per il risultato finale, era una partita troppo importante per noi. Abbiamo provato in tutti i modi a fare gol e alla fine ci siamo riusciti, è andata bene».

Di Lorenzo ringrazia il pubblico del Maradona, i 51mila presenti, per la spinta, il sostegno e il calore che la squadra ha avvertito sempre: «Sono davvero il dodicesimo uomo in campo, ci hanno dato una spinta in più e non possiamo far altro che ringraziarli. Siamo felici di festeggiare insieme a loro questo trionfo». Il Lecce era solo sulla carta avversario soft, in realtà la gara ha dimostrato altro: «Non esistono partite facili – ammette al novantesimo Di Lorenzo – perché anche chi ha una classifica diversa dalla nostra è organizzato e concede poco, come il Lecce. Ora ci aspettano sfide di prestigio, le affronteremo nel miglior modo possibile».