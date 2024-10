Ai voti gli azzurri – Il Cds ne boccia 3, poi 4 sufficienti e tanti TOP

Voti e comenti del CdS

Conte 6,5 – Lancia Ngonge e Neres dal 1’ per Politano e Kvara, ma la vittoria è frutto dell’ostinazione e della maturità di una squadra che trova ancora il modo di risolverla. La calma e gli episodi aiutano gli audaci.

Meret 7 – Mancava dalla Juve ed è subito decisivo: al 34’ salva su Baschirotto e in coda sbroglia nodi in area su una punizione-cross di Sansone.

Di Lorenzo 7 – Un gol lo cancella il Var, il secondo è buono e decisivo. È l’attaccante più pericoloso del Napoli. Nel finale rischia il secondo giallo su Rebic, ma mette anche una toppa enorme in area.

Rrahmani 6,5 – Vince 8 duelli su 11 e domina lo spazio aereo. Gestisce Krstovic insieme con il collega di reparto.

Buongiorno 6,5 – La marcatura di Krstovic, il vero baluardo offensivo del Lecce. E un salvataggio sulla linea nel primo tempo su graffio di Gaspar.

Olivera 6,5 – Pressioni alte, buonissime chiusure, intensità. E Pierotti sparisce. L’impressione della solidità e della voglia di averla sempre vinta lui.

Anguissa 6 – Vive un buon momento di forma e a un certo punto, anche con Gilmour in campo, è molto più d’un aiuto regista tra le maglie della ragnatela Coulibaly-Rafia. I duelli sono equilibrati, la leader ship è sua.

Gilmour 6 – Un passo avanti rispetto a Empoli, con più cambi di gioco e iniziative. Paga, come Frank, lo scotto del buio creato da Ramadani e dalle mezzali intorno al muro difensivo.

Raspadori (27’ st) 5,5 – Entra al fianco di Lukaku che gli offre un pallone d’oro al centro dell’area. Avrebbe chiuso la partita.

Ngonge 5,5 – Colleziona tiri anche quando potrebbe fare altre scelte: 5, di cui uno davvero pericoloso. Nel dna non ha grande attitudine difensiva: si applica, ma Dorgu e Banda lasciano segni. Prima volta da titolare in campionato. Dove non giocava dal 18 agosto: ha numeri, va accompagnato.

Politano (12’ st) 6,5 – Entra e guadagna un rigore sacrosanto su intervento di Banda che gli arbitri gli negano: sarebbe stato il secondo di fila dopo quello di Empoli. Parte dalla panchina, Milano è dietro l’angolo: a San Siro ci sarà lui, prezioso in due fasi come pochi.

Lukaku 6 – Ci prova nel primo tempo e nel secondo sbaglia un gol in area da posizione chic, ma lotta nel caos e serve a Raspadori un super assist in bello stile.

Folorunsho (40’ st) sv

McTominay 6,5 – Prima parte al fianco di Rom, nei due d’attacco, con Pelmard che lo tampina a uomo. Senza Gilmour arretra in mediana, entrando più nel vivo. Gran movimento in area sul colpo di testa che propizia il gol, in mezzo a sei avversari.

Neres 5,5 – Prima volta dall’inizio an c he per lui. Nell’ingorgo Gaspar-Pelmard. Non brilla, questa volta, e perde 16 possessi.

Kvaratskhelia (27’ st) 6 – Nella gestione finale. Energie risparmiate verso San Siro.