A volte ritornano…c’è una notte magica anche per loro!

Si avvicina il giorno della commemorazione dei defunti che cade il giorno 2 novembre, ma non vi scriverò di questo. Vi racconterò, invece, della splendida leggenda legata alla tradizione messicana, che narra di una notte speciale, quella tra il 27 e il 28 ottobre, notte in cui gli animali domestici scomparsi tornano tra noi per poche ore.

Questa credenza ha radici nella civiltà azteca, dove il cane, oltre ad essere considerato un compagno fedele, veniva visto come una guida, anche nell’aldilà. Oggi, la tradizione è mantenuta viva da chi ha amato e perso un animale domestico, trasformando questo momento in un’opportunità per ricordarlo con dolcezza e positività.

In questa occasione, si allestisce un altarino semplice, con una foto dell’animale, una candela accesa per guidarlo verso casa, il suo cibo preferito e magari anche un giocattolo, quello prediletto, quello con cui si giocava con lui ogni giorno.

Questa tradizione non è accompagnato da tristezza o lacrime, bensì da un senso di gioia e di connessione. Si crede infatti che, per quella notte, gli animali possano tornare a casa per sentirsi di nuovo vicini alle famiglie che li hanno tanto amati. Chi ha perso un animale domestico sa bene quanto sia difficile dire addio a un amico così speciale. La notte del 27 ottobre offre la splendida opportunità di rinnovare quel legame.

Se anche voi volete partecipare a questa tradizione, ricordate: non servono grandi preparativi, basta una piccola offerta e un pensiero affettuoso per chi ha condiviso con voi tanti momenti preziosi.

In fondo, come ci insegna questa leggenda, l’amore che ci lega agli animali non conosce confini, né di spazio né di tempo.

Factory della Comunicazione

Ludovica Raja