Thiago Motta: “Napoli ed Inter favorite per il titolo, lo dicono i fatti”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, nella consueta conferenza della vigilia, in vista del match contro l’Inter ha fatto riferimento al Napoli, definendolo “favorito” per lo scudetto proprio come i nerazzurri:

“La Juventus deve giocare la sua partita, come sempre fatto. Ogni partita è una storia diversa, lo dico sempre e noi dobbiamo affrontare sempre l’avversario al massimo, cercando di portare la partita dove conviene a noi e non a loro. È chiaro che loro hanno esperienza, hanno vinto il campionato. L’Inter e il Napoli, non per opinione ma per i fatti, sono le favorite per questo campionato. Domani affronteremo l’Inter e noi dovremmo essere concreti, e determinati a fare la nostra partita che dobbiamo fare per metterli in difficoltà e alzare la probabilità che la partita venga dalla nostra parte. È oggettivo che le favorite del campionato sono Napoli e Inter. Domani dobbiamo affrontare l’Inter con concentrazione e coraggio”.