Sky: “Kvaratskhelia? C’è una proposta importante, ma manca l’intesa”

Il giornalista Sky, Luca Marchetti ha parlato della situazione contrattuale di Kvaratskhelia ai microfoni di Radio Marte durante Forza Napoli Sempre.

Ecco le sue parole:

“Sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Kvaratskhelia la verità è che, al di là della distanza, c’è una forte rigidità, soprattutto da parte del giocatore, perché non si è sentito tenuto sufficientemente in considerazione prima dell’estate, quando chiedeva cifre alte ed il Napoli non ha mai voluto assecondarlo. Ora, però sul piatto c’è una proposta importante di De Laurentiis, ma manca l’intesa. La situazione ricorda un po’ quella di Lautaro, con l’Inter che inizialmente era ferma sui 6 milioni e poi si è avvicinata a ciò che voleva l’argentino. In quel caso, tuttavia, c’è stata sempre una predisposizione mediatica diversa nell’approccio al rinnovo: l’Inter e Lautaro hanno sempre professato ottimismo, mentre Napoli e Kvara no, restano fermi sulle loro posizioni e non si muovono, dicendo che forse troveranno un accordo in futuro. Per quanto riguarda le scelte per la gara col Lecce, è probabile che Conte modifichi qualcosa nella formazione-base, ma sarà un rischio ‘calcolato’ perché avverrà contro un avversario che potrebbe farti soffrire meno di altri club di serie A, giacché parliamo di una squadra che lotta per salvarsi e non vive certo il suo miglior momento di forma. Per questo, le rotazioni potrebbero avvenire sabato, considerando che poi arriveranno diversi big match di fila uno dopo l’altro”.