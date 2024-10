Pasquale Salvione: “Conte un maestro nel non sottovalutare le gare”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Giusto rinviare Bologna-Milan?

“Col Corriere dello Sport abbiamo preso una posizione netta già nei giorni scorsi. Giocare una partita in un momento come quello che sta vivendo Bologna, aiutata dagli angeli del fango, era una forzatura inutile in questo momento. Il rinvio era la decisione migliore che si potesse prendere: la città di Bologna, oggi, ha ben altro su cui concentrarsi, non c’è altro da aggiungere, le polemiche sono state superflue”

Il Napoli trae beneficio dal rinvio della partita del Milan?

“Vi invito a fare una riflessione: mancheranno Theo e Reijnders, ma i rossoneri affronteranno il Napoli da riposati, dopo averli studiati, oggi, dalla tv. Il Napoli deve costruire già oggi la partita di martedì, ovvero arrivandoci senza la minima incertezza con una vittoria odierna”

Un Lecce che sembra avere il destino segnato…

“Sarei curioso di ascoltare cosa ha detto Conte alla squadra in questi giorni, perché il pericolo peggiore della partita di oggi è sottovalutarla. Conte, in questo, è un maestro, pertanto avrà motivato perbene i suoi ragazzi. Sottovalutare la partita di oggi potrebbe essere un errore pagato caro, ma lo escludo a priori. Non sarà ripetuto l’approccio di Empoli”

Che gara sarà Inter-Juve?

“Una gara molto bella tra due squadre che giocano un calcio diverso. Il progetto consolidato dell’Inter dovrà fare a meno di alcuni uomini chiave come Calhanoglu, ma la rosa di Inzaghi è lunga. Thiago Motta, invece, ad oggi sta cercando ancora la quadra, anche lui falcidiato dalle assenze. I bianconeri stanno cambiando tanto, hanno avuto problemi realizzativi ma hanno migliorato tantissimo la fase difensiva. Se una delle due dovesse perdere, sarebbe una batosta”

La Juve è interessata ad Osimhen?

“Non credo che possa esserci l’ok del Napoli a questa ipotesi. Osimhen si sta trovando bene in Turchia, vediamo se ci saranno sviluppi in merito al riscatto. Sul nigeriano c’è anche il Chelsea”

Factory della Comunicazione