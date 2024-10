Nazionale Femminile – L’Italia supera Malta e si proietta sulla supersfida con la Spagna. La cronaca

La gara disputata a Roma viene sbloccata dal 55° centro di Girelli, nella ripresa il primo acuto di Glionna, la doppietta di Cantore e l’autogol di Cardona. Martedì a Vicenza il test con le campionesse del mondo, biglietti in vendita su Vivaticket

Il percorso dell’Italia di Andrea Soncin prosegue con la netta vittoria contro Malta, battuta 5-0 al ‘Tre Fontane’ di Roma in un match che, risultato a parte, ha visto le Azzurre più imprecise del solito. Dopo un primo tempo animato solo dal 55° centro in Nazionale di Girelli, nella ripresa l’Italia alza i regimi del motore trovando quattro gol in dieci minuti. Nella fase finale del match arriva il primo centro di Glionna, seguito dalla doppietta di Cantore e, nel mezzo, dall’autogol di Cardona. Ora sarà necessario alzare il livello perché tra quattro giorni (ore 18.15, diretta su Rai 2) a Vicenza arriverà la Spagna campione del mondo, battuta nell’ultimo confronto disputato poco meno di un anno fa.

“Abbiamo provato alcune soluzioni differenti rispetto a quanto fatto in passato sbagliando tanto a livello qualitativo e nel fraseggio e questo ci ha impedito di avere una manovra più fluida, ma sono comunque contento della disponibilità delle ragazze – il commento a fine gara del Ct – martedì sarà una partita molto diversa, conosciamo l’alta qualità dell’avversario. Ci vorrà grande umiltà, in Nations League abbiamo visto che il modo migliore per affrontare squadre così forti è aggredire alte difendendoci con la palla. Un concetto che, in realtà, noi stiamo provando a mettere in campo contro chiunque”.

LA PARTITA. Per la prima uscita dopo la qualificazione a EURO 2025 il Ct si affida all’inedita difesa a tre, schierando dal primo minuto tante calciatrici che finora avevano trovato meno spazio. Tra queste Piga, al suo esordio assoluto in Nazionale. Accanto alla centrale del Milan ci sono Bartoli e Lenzini, sulle fasce spazio invece Glionna e Soffia, che non giocava dal 2022. La linea mediana è composta dalla coppia Greggi-Severini, davanti a loro Beccari ha il compito di imbeccare il tandem formato da Bonfantini e Girelli. Non convocata invece Piemonte, alle prese con un problema muscolare che la costringerà a saltare anche il match di martedì con la Spagna (i biglietti del match sono in vendita su Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com).

Tutto come da copione: la gara si apre con l’Italia che tenta subito di abbattere il muro maltese, riuscendoci al 7’ con l’incornata di Girelli, tornata a segnare in azzurro dopo il gol vittoria con l’Argentina nell’esordio Mondiale in Nuova Zelanda. Per l’attaccante della Juventus si tratta della cinquantacinquesima rete in 114 presenze con la maglia dell’Italia. Al 18’ Bartoli è costretta ad abbandonare il campo, al suo posto entra Filangeri. La squadra fraseggia bene, Soffia e Glionna arrivano con facilità sul fondo approfittando delle verticalizzazioni delle centrocampiste e delle sponde di Girelli, bravissima a muoversi come regista avanzata dell’undici di Soncin. A mancare, però, è un pizzico di precisione sotto porta, e il primo tempo vola via senza regalare altre emozioni.

La ripresa si apre con Di Guglielmo che prende il posto di Lenzini. Il match non decolla, i ritmi continuano a essere blandi e questo permette alle maltesi di difendere la propria porta senza troppi patemi. Al 60’ Soncin sostituisce l’applauditissima Girelli con Giacinti e poco dopo arriva anche il debutto di Schatzer, mentre Dragoni, l’altro talento azzurro candidato alla vittoria del premio Golden Girl, riservato alle migliori Under 21 che militano in Europa, è in tribuna a scopo precauzionale.

Al 70’ il Ct getta nella mischia Cantore e Goldoni, che non vestiva l’azzurro da 6 anni. Cambiano le interpreti e, dopo un lungo assedio, anche il risultato. Al 79’ ennesima incursione di Severini, che entra in area e serve un perfetto assist a Cantore, brava a beffare il portiere avversario con un astuto tocco di punta che non permette a Ebejer di intervenire. Malta accusa il colpo e da quel momento le Azzurre dilagano: nel giro di pochissimi minuti arrivano la prima rete in Nazionale di Glionna, che supera la neoentrata Costantino, il goffo autogol di Cardona e il secondo centro di Cantore. L’Italia c’è e continua a dimostrarlo. Ora testa alla Spagna.

ITALIA-MALTA 5-0 (pt 1-0)

Italia (3-4-1-2): Giuliani; Bartoli (dal 18 pt Filangeri), Lenzini (dal 1’ st Di Guglielmo), Piga; Glionna, Severini, Greggi (dal 16’ Schatzer), Soffia; Beccari (dal 25’ st Goldoni); Bonfantini (dal 25’ st Cantore), Girelli (dal 15’ st Giacinti); G. A disp: Durante, Shore, Oliviero, Caruso, Linari, Giugliano, Bonansea, Boattin, Cambiaghi. All: Soncin.

Malta (4-3-1-2): Ebejer (dal 38’ st Costantino); Xuereb, Zammit C., Lipman (dal 30’ st Rapa), Cassar; Borg, Sciberras, Zammit S. (dal 30’ st Mifsud); Bugeja (dal 42’ Farrugia L.); Willis, Farrugia M. (dal 40’ st Cardona). A disp: Costantino, Zahra, Camilleri, Carabott, Cefai, Carella, Gatt. All: Tesse.

Marcatrice: 7’ pt Girelli, 34’ st e 43’ st Cantore, 39’ st Glionna, 41’ st aut. Cardona

Arbitro: Allayyaiotou (Cyp). Assistenti: Dimosthenous (Cyp) e Aggeliki (Cyp). Quarto ufficiale: Gagliardi (Cyp).

Fonte: Figc.it