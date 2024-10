Napoli, l’inedito: McT vicino a Big Rom e fasce nuove di zecca

Conte è stato chiaro in conferenza: non gli piace parlare di turnover, lui metterà in campo la formazione che riterrà opportuna e gli uomini che stanno meglio. Tuttavia, oggi, al Maradona, contro il Lecce, qualche novità sembra prevista. Ne scrive il CdS: “Il grande inedito, dicevamo, andrà in scena in attacco. Una linea che come sempre diventerà a quattro in fase di possesso, con McTominay più alto al fianco di Romelu, ma che contrariamente alla consuetudine consolidata sin dalla prima giornata vedrà Politano e Kvaratskhelia inizialmente in panchina: fuori come mai in campionato e dentro per la prima volta in partenza Ngonge a destra e Neres a sinistra. Per l’esterno belga, autore di due gol in dodici minuti con il Palermo in Coppa Italia nella sua unica apparizione da titolare, è un momento pieno di soddisfazioni: nell’ultima sosta ha firmato il debutto nella nazionale belga. Anche Neres, lo spacca-partite per eccellenza con 3 assist e un gol in appena 77 minuti di Serie A (esclusi recuperi) confezionati entrando dalla panchina, ha messo la firma in coppa nella sua unica recita da titolare: una rete e il solito assist a coté. A loro spetterà il compito di andare sulle fasce e poi di venire a giocare dentro al campo, alle spalle di Lukaku e McT negli sviluppi offensivi a ritmo di 4-2-2-2.”

