Maradona junior vola a Tenerife: allenerà l’Ibarra

«Olvídense de mi apellido, a mí me chupa un huevo». Tradotto: «Scordatevi il mio nome, a me non frega niente», anche se in spagnolo suona in maniera più colorita. A dirlo è Diego Sinagra, più conosciuto come Diego Armando Maradona junior, allenatore dell’UD Ibarra, un piccolo club dell’isola di Tenerife, che gioca nel gruppo XII della Tercera RFEF. Si tratta del quinto livello del calcio spagnolo, semi professionistico, con 324 club divisi in diciotto gironi, l’ultimo step prima delle divisioni regionali. Nel corso della sua carriera da tecnico Maradona jr ha allenato in Eccellenza il Napoli United per due stagioni (portandolo nella prima alla semifinale playoff), poi il Pompei per qualche mese e infine il Montecalcio, risolvendo consensualmente il contratto qualche giorno fa.

È stato Mirco Capezzoli, direttore generale del club, a convincerlo ad accettare la sfida e lo ha accompagnato nella conferenza stampa. «Con la mia famiglia abbiamo avuto dei momenti in cui abbiamo parlato di poter cambiare la nostra vita e di vivere fuori Napoli – ha spiegato Maradona jr – Mirco è venuto a casa mia e mi ha presentato questa opportunità molto seria e la voglia di avermi. Questo è molto importante per me, perché al di là dei soldi, delle macchine, delle case e di tutto, è il mio cuore a governare la mia vita, non la testa. E il mio cuore mi ha detto di accettare».

Finora l’UD Ibarra ha giocato sette partite in campionato, collezionando sette punti frutto di due vittorie e un pari, trovandosi in una posizione difficile di classifica. «Mi hanno insegnato a sognare. È difficile dire dove possiamo arrivare ». Oggi la prima, contro l’Arucas capolista del girone canario.

