Manfredi: “Rinvio Bologna/Milan, a Napoli si festeggia”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico Manfredi, editore di OCW sport. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Non si giocherà Bologna-Milan…

“Sì, a Napoli ci sono anche festeggiamenti, mi dicono. Ma si sa: per vincere c’è bisogno anche di fortuna, ed agli azzurri non sta mancando. L’importante è che lo scudetto non venga vinto dall’Inter. Chi è coinvolto dall’alluvione non può capire, ma le condizioni per giocare c’erano: sarebbe bastato spostarla oppure farla a porte chiuse per non impegnare forze dell’ordine. Si doveva trovare una soluzione in stile tempo di Covid, quando i calciatori potevano spostarsi ma, giustamente, non era il caso di aprire gli impianti a cinquantamila persone. Giocare oggi avrebbe concesso anche ai tifosi del Bologna di passare due ore di svago. Il sindaco si è intestardito perché si è visto abbandonato dal Governo”

Il rinvio inciderà su Milan-Napoli?

“Al Milan mancheranno due giocatori chiave, ma riposerà tre giorni in più degli azzurri. Oggi il Napoli ha una partita dal risultato scontato, Conte non si lascerà sfuggire la possibilità di allungare, dunque, poi, martedì affronteranno i rossoneri con più serenità”

