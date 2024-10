Lecce, Gotti in conferenza stampa: “Ritrovato il giusto atteggiamento, ci sta ko contro azzurri”

Al termine di Napoli-Lecce, match vinto dagli azzurri grazie alla rete decisiva di Giovanni Di Lorenzo, l’allenatore dei salentini, Luca Gotti, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni, riprese dal portale TMW.

C’è stata la reazione.

“Sì è un punto di partenza se riusciamo a concretizzarlo dal punto di vista dei punti per le prossime partite. Non abbiamo concretizzato? Ci accompagna dall’anno scorso, dobbiamo crearci un abito di battaglia e sicurezza nostre per affrontare 38 partite, per il momento non è così“.

Da cosa dovete ripartire?

“Dall’atteggiamento avuto oggi, poi puoi vincere e perdere. Il Napoli non è a caso prima il classifica, noi meritavamo più punti. Prendiamoci atto di questa realtà e affrontiamo il futuro“.

Rammarico per le azioni finali?

“Il resto ci porta a concretizzare, essere una squadra in campo in tutte le fasi come siamo riusciti a fare oggi. Non c’è solo una grande compattezza in campo, ma anche di intenti. Anche in svantaggio vai tutti insieme a cercare di riprenderla. Vuol dire avere un gruppo di un certo tipo e far tesoro degli errori commessi“.

Dorgu è già pronto per un top club?

“I presupposti sono quelli. Oggi compie 20 anni e la proiezione è che in questa stagione gli si propone un impegno di 45 partite. Questo step deve aiutarlo a calibrare l’aspetto mentale, è facile avere un grande momento positivo ma poi non è seguito. A quel punto sarà pronto a fare lo step“.

McTominay chiave del Napoli, avevate preparato la partita su di lui?

“Quello che fa in campo è abbastanza leggibile, ma non è facile contrastarlo. Sul finire del primo tempo già ci aveva preso il tempo sulle palle inattive. Poi siamo riuscite a gestirla, ma poi è arrivato questo gol“.

Come giudica l’apporto di Banda?

“A me è piaciuto molto per i compiti difensivi svolti e per quando ha avuto palla in attacco. Aveva quella autonomia e per quello nel finale è calato un po’. Ma è un ottimo segnale averlo ancora insieme a noi“.