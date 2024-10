(Formazioni) Napoli/Lecce – Conte con la testa al Milan?

Quattro cambi dal primo minuto rispetto alla formazione che ha cominciato l’ultima a Empoli e un paio di novità stuzzicanti. Importanti per il presente e anche per il futuro. Il Napoli ricomincia la corsa oggi alle 15 al Maradona, uno stadio ancora una volta colmo di attesa, speranze e spettatori, e Antonio Conte opta per una serie di sostituzioni orientando lo sguardo alla sfida con il Lecce e alla trasferta di martedì a San Siro contro il Milan. La novità, cioè le novità di certo più interessanti andranno in scena in attacco: tridente nuovo di zecca, completamente inedito e tutto mancino con Ngonge a destra, Lukaku a recitare da centravanti e Neres a sinistra. Per Cyril il belga – come Rom – e David il brasiliano sarà l’esordio in campionato dall’inizio: l’unica da titolari, finora, l’hanno giocata in Coppa Italia contro il Palermo, lasciando entrambi i l segno sottoforma di go l e assist. Per quel che riguarda il resto, Meret sarà convocato e soprattutto riprenderà le chiavi della porta dopo le tre giornate di assenza con Monza, Como ed Empoli a causa dell’infortunio muscolare rimediato con la Juventus a Torino (Caprile in panchina); e Olivera prenderà il posto di Spinazzola a sinistra rispetto alla formazione che sei giorni fa ha cominciato la partita al Castellani.

Factory della Comunicazione

FONTE e foto cds