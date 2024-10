Dazn – Di Lorenzo: “Felice per la squadra, oggi i tre punti erano fondamentali! Gare facili non esistono”

Al termine di Napoli-Lecce, conclusa sull’1-0 per gli azzurri, il man of the Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni.

Era destino la decidessi tu?

“Peccato per il primo gol annullato, ma sono felice per la squadra perché per noi era una partita davvero importante. Alla fine siamo riusciti a sbloccarla”.

Siete pronti per affrontare Milan e Atalanta?

“Giocheremo per vincere come in tutte le altre gare. Partite come quella di oggi sono facili soltanto sulla carta, ma in realtà non lo sono. Vanno affrontate tutte, ma poi dipende da quel che facciamo noi”.

Vi godrete questo successo?

“Ora pensiamo a riposare”.