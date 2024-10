⚽️⚽️CDS CAMPANIA⚽️⚽️ – Napoli per la fuga “MI SCAPPA CONTE”

Turno di incroci pericolosi in Serie A che potrebbe favorire la capolista a caccia della quarta vittoria di fila

Conte aspetta Inzaghi-Motta – Azzurri contro il Lecce, domani Inter-Juve

Dopo 4 partite Di Lorenzo e soci a punteggio pieno a Fuorigrotta

Da settembre in poi un solo gol subito come la Juventus

Solo il Lipsia a zero

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A

ntonio Conte, Simone Inzaghi, Thiago Motta: quarantotto ore da se scappi ti prendo. Da film, da calcio per duri, da prime grandi storie di classifica con vista sulla Champions e su una griglia scudetto in attesa di essere scritta definitivamente. E comunque vada, per qualcuno sarà un successo. Ma non per tutti. La

storia è la seguente: il Napoli è primo con 19 punti; l’Inter è seconda a due passi (17); la Juventus è terza a -3 (16), insieme con l’Udinese che però ha una partita in più. Oggi alle 15, gli azzurri sfideranno il Lecce al Maradona; domani alle 18, a San Siro, l’Inter e la Juventus saranno faccia a faccia. Va da sé: Conte deve battere a priori Gotti e la squadra della sua città per consolidare il primato in solitaria per la quarta volta di fila, ristabilire le distanze dall’Udinese e poi mettersi comodo in vetta, in poltrona o dovunque vorrà, a vedere il big match tra le sue ex squadre. Una partita che, se il Napoli concluderà con 3 punti in tasca, produrrà effetti importanti sulla sua classifica – in termini di ulteriore vantaggio – sia nel caso in cui domani vincerà uno tra Simone e Thiago, sia nel caso di un pareggio. Conte arbitro del proprio destino, gli altri due di una fetta di futuro personale e di una collettiva. Le prime quarantotto ore di calcio tosto che, a prescindere da ogni tentativo di melina o dribbling, cominceranno a influenzare in qualche modo le opinioni e soprattutto a influire concretamente sulla zona Champions e su quella scudetto.