Vesuvio Motor Show 2025 – Appuntamento a Ottobre a Napoli est I numeri del 2024 e le anticipazioni della Terza edizione

Olivieri: “La Manifestazione nei grandi eventi del Comune” “Tra la gente con più Show e molta prevenzione”

Factory della Comunicazione

IL VIDEO UFFICIALE:

https://www.swisstransfer.com/d/eb24cd3d-aa1c-4def-974fc91280d35acb

Il Vesuvio Motor Show dà l’appuntamento alla terza edizione. In ventimila sono stati

protagonisti lungo via Brecce a Sant’Erasmo appassionati da esibizioni, kart, corsi di guida

sicura, incontri con ingegneri delle grandi case del motorsport per una manifestazione diventata

un must del calendario nazionale e non solo.

Un po’ di numeri: dall’11 al 13 ottobre a Napoli est sono stati protagoniste 200 Supercar, 30

Ferrari, 20 Lamborghini, 4 McLaren, 20 Mustang, 10 Maserati, 20 Porsche e ancora Audi- BMW –

AlFa Romeo, 500 Abarth, Lancia delta, Auto da rally auto da pista monoposto formula, go-kart.

Per la prima volta è stato aperto alle moto con la regina della MotoGp, la numero 5

di Johann Zarco, pilota del team Honda LCR in MotoGP. Un parco macchine e moto enorme che

con la direzione artistica di Michele Muoio e Ciro Montuoro ha dato vita ad un fantastico evento

dedicato ai motori. “Motorhome” d’eccezione il Gold Tower Lifestyle Hotel, struttura alberghiera

perla di Napoli est della Famiglia Pugliese, con il direttore Marco Zuppetta.

AFRODITE SERVICE SAS

P.IVA 01539760627

[email protected]

Via S.Tommaso, 11

82019 – Sant’Agata de’ Goti (BN)

N A P O L I – C A S E R T A – B E N E V E N T O – M I L A N O

I visitatori del Vesuvio Motor Show hanno poi avuto la possibilità di ammirare la fantastica

gamma delle Ferrari V12, nelle versioni “812 Superfast” e “812 Atelier”, due supercars realizzate

dalla casa di Maranello in esclusiva per la Vega Luxury, brand del Gruppo Marican, leader nel

comparto Luxury Service, specializzata nel noleggio di auto e yacht di lusso, che ha dato

ulteriore lustro all’evento esponendo anche la fantastica SF90 stradale, prima modello ibrido del

Cavallino Rampante, un bolide da 1000 cv, la più potente mai prodotta da Ferrari. Insieme a

queste, tante altre auto di pregio come la Ferrari Roma e Portofino M, nonché la gamma Porsche

con le nuovissime 992 Targa e Turbo S.

Antonio Olivieri, patron dell’evento, con Gemma Buiano co-founder, dà appuntamento al

2025. “Grazie alla sinergia con il Comune di Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore

alla Cultura, Teresa Armato, avremo una co-organizzazione per il prossimo anno, questo

perché abbiamo dimostrato che il nostro obiettivo: coniugare Sport, Spettacolo, Sicurezza,

Solidarietà è vincente. Sport perché in tre giorni abbiamo fatto più di 50 ore di esibizioni tra auto

e moto, Spettacolo perché ventimila persone hanno applaudito uno spettacolo completamente

gratuito, Sicurezza grazie agli incontri con la Polizia Stradale intervenuta con il camper Azzurro e I

commissariati di Secondigliano e Arenaccia, inoltre esperti di guida sicura ed ingegneri

provenienti da aziende come Good Year, McLaren, Porsche. Un evento che ha coinvolto 80

persone dello staff, distribuito 5.000 pasti, indotto con sessanta camere di albergo occupate

divise in cinque strutture con il Gold Tower che ha messo a disposizione una struttura

d’eccellenza per le necessità della manifestazione”.

Infine la solidarietà: “Abbiamo portato tra i corridoi del Pausilipon gli Stuntman con le

moto elettriche nel reparto di oncologia pediatrica grazie alla collaborazione con l’associazione

OPEN Odv che da anni opera nella struttura. E ancora le associazioni L’uomo e il legno e il grillo

parlante che operano a Scampia. Abbiamo creato un ponte tra due aree di Napoli che saranno

protagonist nel futuro immediato.

Un po’ di anticipazioni: “Nel 2025 pensiamo di dare ancora più spazio alle moto così come

avremo molte più ore di show perché è quest oche la gente chiede in uno spettacolo dedicato ai

motori. Il Vesuvio Award diventerà un premio sempre più attento alla Prevenzione e alla

Sicurezza stradale perché è questo il nostro primo obiettivo: divertirsi in Sicurezza facendo della

Prevenzione la priorità numero 1. Per questo il legame con l’Università Federico II sarà sempre

più saldo grazie al professore Flavio Farroni”

Eleonora Incardona, giornalista sportiva e testimonial saluta l’evento: “Adrenalina, ma

anche un’importante iniziativa focalizzata sulla guida sicura e sull’informazione. Il Vesuvio Motor

Show è stato tutto questo. È stato incredibile vedere come ingegneri e docenti universitari

abbiano dedicato parte del loro tempo per sensibilizzare il pubblico sui temi della sicurezza

stradale. Ma anche gli stuntman tra I corridoi del Pausilipon e tanto show. Non vedo l’ora di darvi

appuntamento al prossimo anno”



Ufficio Stampa Gianluca Agata 338.4669833 ([email protected])