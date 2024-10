Verso Napoli-Lecce: squadra in ritiro e probabili formazioni

Nel corso di Sky Sport 24, come riportato da Tuttomercatoweb, è intervenuto l’inviato a Castel Volturno Massimo Ugolini:

“Neres in Europa è in testa alle classifiche di rendimento nel rapporto gol-assist/minuti giocati. Contro il Lecce dovrebbe giocare dal 1’ al posto di Kvaratskhelia e Ngonge al posto di Politano, cambia quindi per 2/3 il tridente offensivo. Un turnover dettato dalla logica e dalla necessità di far rifiatare i titolari, considerando che poi ci sarà il trittico Milan, Atalanta e Inter in 13 giorni.

A centrocampo non c’è Lobotka, ancora infortunato, gioca Gilmour con Anguissa e McTominay. In difesa non dovrebbe cambiare niente ad eccezione di Meret che torna al posto di Caprile. Squadra in ritiro da stasera alle 20, domani non si gioca la sera e come da abitudine Conte ha voluto tutti i suoi giocatori in ritiro”.