Serie A: Torino/Como 1-0. Milinkovic e Njie regalano 3 punti ai granata

Allo Stadio Olimpico Grande Torino va in scena il secondo anticipo del venerdì della nona giornata di campionato. I padroni di casa arrivano a questo match dopo tre sconfitte consecutive in campionato arrivate contro Cagliari, Inter e Lazio a cui si aggiunge quella in Coppa Italia contro l’Empoli. Il Toro, quindi ha voglia di rivalsa e tornare a fare punti e riavvicinarsi alle posizioni che potrebbero garantirle una qualificazione alle coppe europee. Con una vittoria la squadra di Vanoli, si metterebbe, seppur momentaneamente a pari punti con il Milan(i rossoneri hanno una partita in meno), scavalcando anche Lazio, Atalanta e Fiorentina andando così al quinto posto. D’altro canto però, anche il Como vuole tornare alla vittoria dopo il pareggio con il Parma e la sconfitta contro il Napoli. Vincendo questa sera i lariani dal quattordicesimo posto saliremmerebbero, momentaneamente, al nono posto scavalcando proprio il Torino. La partita inizia bene per i granata che provano ad imporre il loro gioco, tenendo palla e provando a cercare Adams e Sanabria con dei lanci lunghi. Pian piano però, la squadra di Fabregas è iniziata a venir fuori ed il Toro faticava ad uscirne. Al 34’ minuto il Como perde l’ex Barcellona, Sergi Roberto per un problema fisico al suo posto Matthias Braunöder. Al 40’ minuto arriva il primo squillo della partita con Che Adams che è stato innescato da un lancio in profondità e ha depositato in porta il pallone dell’1-0. Tutto inutile però, perché la posizione dello scozzese è irregolare e la rete viene annullata per fuorigioco. Il primo tempo si conclude a reti inviolate senza troppe emozioni. La seconda frazione inizia come si è conclusa la prima, con il Torino che prova a fare la partita ma non riesce a rendersi pericoloso. Intorno al 70’ minuto la squadra ospite prova ad accendersi creando in pochi minuti più di un occasione pericolosa. Prima con Cutrone che prova a rendersi pericoloso con un tiro dal limite dell’area che viene bloccata da Saul Coco. Da quest’azione nasce un calcio d’angolo che bene battuto da Nico Paz, cross di Strefezza; Nico Paz si trova in una buona posizione per tirare e dal limite dell’area calcia ma la palla viene bloccata dall’estremo difensore Milinkovic Savic che con i pugni la devia contro il palo. Proprio in questo momento, quando il Como sembrava avesse preso il controllo della partita, un errore di Braunöder regala palla al diciannovenne Njie che con un tocco di sinistro riesce a scartare Audero e depositare in porta il pallone portando i suoi in vantaggio. Da questo momento il Como tenta il tutto per tutto per cercare il pareggio ma sbatte contro un super Milinkovic Savic e la partita si conclude con il risultato di 1-0.

Factory della Comunicazione

Torino-Como 1-0

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina (48’ s.t. Dembelé); Walukieiwcz (1’ s.t. Vojvoda), Vlasic (27’ s.t. Tameze), Linetty (20’ s.t. Gineitis), Ricci, Lazaro; Sanabria (20’ s.t. Njie), Adams. All. Vanoli

Como (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Alberto Moreno (37’ s.t. Belotti); Sergi Roberto (37′ p.t. Braunoder), Perrone; Strefezza (29’ s.t. Da Cunha), Paz (37’ s.t. Mazzitelli), Fadera (37’ s.t. Jasim); Cutrone. All. Fabregas

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Marcatori: 30’ s.t. Njie (T)

Ammoniti: 3’ p.t. Strettezza (C), 32’ p.t. Masina (T), 32’ p.t. Linetty (T), 36’ p.t. Goldaniga (C), 19’ s.t. Vojvoda (T), 28’ s.t. Paz (C).

Recupero: 1’ pt, 5’ st.