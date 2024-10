Napoli-Lecce, possibilità per Ngonge dal primo minuto

Domani il Napoli affronterà il Lecce al Maradona per la nona giornata di campionato di Serie A, e per la formazione scelta da Conte si punta sui titolari, anche se potrebbe esserci chance per Ngonge, come riporta il Corriere dello Sport. “Undici minuti col Verona e poi un lampo in Coppa Italia. Cyril Ngonge si era accontentato della copertina dopo Napoli-Palermo prima di tornare all’ombra degli altri aspettando il proprio momento. Aveva impiegato cinque minuti per la doppietta show con cui aveva convinto anche il ct del Belgio, Domenico Tedesco, a convocarlo per la prima volta in nazionale. Domani in campionato può toccare a lui dal primo minuto. Ngonge è pronto a ripartire dalle sette panchine di fila dopo l’esordio del Bentegodi. In silenzio ha atteso la sua occasione da titolare che vorrà sfruttare proprio come quella di fine settembre in Coppa Italia”.

