L’allenatore discute sul contratto di Kvara e dà un consiglio al georgiano

Neres, che in campionato non ha mai giocato dal primo minuto, può prendere per un giorno il posto di Kvaratskhelia sulla sinistra. Non è una panchina punitiva, il georgiano è uno dei punti fermi dell’allenatore, che l’ha voluto fortemente, pur sapendo delle trattative per il rinnovo che durano da un bel po’.

Factory della Comunicazione

«C’è una discussione tra il club e l’entourage del giocatore. Quello che chiedo a Khvicha è che continui a essere concentrato: lui è un professionista esemplare e questa per noi è una stagione importantissima, poi mi auguro che in futuro si possa trovare un accordo, ma so anche che nel calcio tutto può succedere».

E l’agente di Kvaratskhelia è atteso al Maradona domani per assistere alla sfida contro il Lecce. Non significa che incontrerà il club, ma un nuovo passo di avvicinamento sicuramente potrebbe essere mosso meglio dal vivo piuttosto che a distanza. In campo, intanto, l’alter ego di Kvara sarà Neres. Quello di McTominay, invece, può essere all’occasione Raspadori. «Jack sta lavorando bene, è positivo, concentrato. Per me è un attaccante o una seconda punta, un po’ come sta facendo Scott nel nostro sistema»

Che non cambierà contro il Lecce in una gara che per Conte è sempre speciale: «Ci sono i sentimenti e poi la professione, bisogna saperli dividere. Lecce rappresenta le mie origini, dove tutto è iniziato, sarà sempre parte del mio cuore».

Fonte: CdS