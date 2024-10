Il Maradona torna ad essere un fortino per il Napoli

En plein o poker servito, fate voi: quattro vittorie su quattro al Maradona in campionato per il Napoli di Antonio Conte. Nessuno in serie A tine il passo deglia zzurri tra le mura amiche. L’impianto di Fuorigrotta è tornato ad essere un fortino inespugnabile per qualsiasi avversario. Un bunker invalicabile in cui è difficilissimo avvicinarsi alla porta della capolista, figuriamoci segnare, men che meno portare via punti in quest’avvio di stagione per i colori azzurri. Basti pensare che fino ad oggi sono appena due le reti incassate tra le mura amiche dalla truppa del Signor Antonio. Meret ha raccolto il pallone in fondo alla rete soltanto su calcio di rigore realizzato da Bonny nel momentaneo vantaggio del Parma e Caprile è stato trafitto solo da un diagonale velenoso di Strefezza dai 20 metri che aveva momentaneamente pareggiato i conti con il Como prima della sosta: un gol su palla inattiva ed una rete dalla distanza. Il resto è… «aria fritta», direbbe Conte. Il resto è stato, fino ad oggi, un autentico monologo che gli azzurri intendono continuare a suonare in faccia a chiunque si presenti alle porte di Fuorigrotta. La cenerentola Lecce è avvisata. Il Napoli ha costruito il primato in graduatoria anche e soprattutto dalle fondamenta solide del Maradona.