(Grafico) – Napoli/Lecce per il Cds si cambia in attacco. Conte propone diverse novità

Conte cambia. Sono diverse le novità previste per la gara contro il Lecce e in vista del tour de force con Milan, Atalanta e Inter da affrontare in tredici giorni (da martedì al 10 novembre, prima della nuova sosta). Sarà inedita la formazione che scenderà in campo domani al Maradona tra rientri e cambi strategici con una rosa ampia e di valore. In attacco, ad esempio, si rinnovano le corsie, almeno nelle attuali idee di Conte, con ancora un giorno a disposizione per ulteriori riflessioni. Accanto a Lukaku e McTominay, ecco Ngonge e David Neres. Entrambi scalpitano per una maglia da titolare in campionato. Non l’hanno ancora conquistata. Sta per arrivare la loro occasione. Uno a destra al posto di Politano e l’altro a sinistra dove gioca Kvaratskhelia, due intoccabili fino a questo momento. Inamovibile al centro dell’attacco Lukaku che ha bisogno di giocare per ritrovare la miglior condizione.

Meret è pronto a riprendere il suo posto tra i pali dopo l’infortunio muscolare nel primo tempo contro la Juventus e Olivera tornerà a sinistra al posto di Spinazzola. L’uruguagio aveva saltato la prima ora di Empoli dopo gli impegni con la nazionale. L’unico assente per infortunio sarà Lobotka, in dubbio anche per la partita di martedì a Milano. Di sicuro domani al suo posto agirà ancora una volta Gilmour in mediana accanto ad Anguissa. Oggi altro giorno di intenso lavoro sul campo. Per Conte è vietato pensare alle prossime partite. Esiste solo il Lecce che andrà affrontato col massimo impegno e sfruttando l’ampiezza di tutto l’organico.

Fonte e grafico CdS