Bonny: L’attaccante del futuro per il Napoli?

Secondo Telecapri, il Napoli sta seguendo con interesse Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante del Parma classe 2003. Il club partenopeo sta valutando il giocatore per rinforzare il proprio reparto offensivo, e fonti vicine a Bonny confermano il suo interesse per il Napoli, evidenziando una reciproca attrazione.

Ma chi è Bonny? Parliamo di una prima punta che si esprime al meglio come seconda, già autore di 3 gol in campionato, tra cui un colpo di tacco nell’ultima partita contro il Como. Alto 1,89 m, Bonny è un giocatore tecnicamente dotato, capace di gestire il pallone spalle alla porta.

Il suo esordio risale al 31 ottobre 2020 con il Châteauroux in Ligue 2. Il 31 agosto 2021, a soli 17 anni, inizia la sua avventura in Italia con il Parma. Nella stagione successiva, segna il suo primo e unico gol con la maglia dei Crociati in 26 gare di Serie B. L’exploit arriva nella stagione 2023/24, quando il Parma conquista il campionato di Serie B e il pass per la Serie A 2024/25. In quella stagione, Bonny si distingue con 5 gol e 10 assist, dimostrandosi un giocatore decisivo e pronto a supportare i compagni.

Il suo valore attuale si aggira intorno ai 15 milioni di euro, secondo Transfermarkt. A soli 21 anni e alla sua prima esperienza in Serie A, Bonny rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, considerando i prezzi attuali sul mercato.

Mister Iachini, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha paragonato Bonny a Osimhen, sottolineando le differenze nel loro stile di gioco. Bonny, infatti, preferisce muoversi e interagire con la squadra, mostrando buona progressione e capacità tecniche, con ampi margini di miglioramento.

Tre anni fa, la Juventus era stata vicina a ingaggiarlo per la Next Gen, avendo già familiarità con le sue qualità.

Attualmente, Bonny sta vivendo una stagione molto promettente, con 3 reti e 1 assist in 8 partite. La sua abilità nel legare il gioco e attaccare gli spazi lo ha reso un protagonista nelle prestazioni del Parma, attirando l’attenzione di diversi club. La sua giovane età e il potenziale fanno di ogni partita un’occasione per mettersi in mostra.

Con l’interesse del Napoli, si prospetta un’opportunità entusiasmante sia per il giocatore che per il club. Unirsi a una squadra ambiziosa come il Napoli potrebbe rappresentare un importante passo nella sua carriera, permettendogli di confrontarsi con avversari di alto livello e di contribuire a un progetto stimolante guidato da Antonio Conte. Gli occhi sono puntati su di lui, e questo potrebbe essere il momento giusto per un trasferimento che valorizzi ulteriormente il suo talento. Chi vivrà vedrà!

Vincenzo Buono