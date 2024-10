Bologna-Milan, rinvio tra le polemiche: coinvolto anche il Napoli!

Non è più un mistero. Bologna-Milan, partita in programma domani alle ore 18 allo stadio “Renato Dall’Ara”, non si giocherà. La decisione definitiva è stata resa nota qualche ora fa dalla Lega Serie A che ha disposto lo spostamento in un’altra data dell’incontro, confermando così quanto decretato da Matteo Lepore, sindaco di Bologna, nella giornata di ieri. Il primo cittadino del comune felsineo, infatti, aveva disposto la chiusura dello stadio cittadino per problemi legati alla viabilità messa in ginocchio dalle avverse condizioni meteo che avevano interessato nelle ore precedenti l’Emilia Romagna e la stessa Bologna.

Bologna-Milan non si gioca

Nella serata di ieri la Lega Serie A aveva impugnato l’ordinanza allontanando, di fatto, la possibilità del rinvio. Questa mattina, infatti, si immaginava una gara a porte chiuse o con i tifosi, ma disputata in un altro impianto. Ipotesi, però, che sono cadute nel vuoto intorno alle 15 di oggi pomeriggio, quando è arrivata la comunicazione ufficiale della Lega Serie A che ha stabilito il rinvio della partita tra Bologna e Milan. Una decisione che è stata accolta con perplessità soprattutto in casa rossonera. “Una decisione incomprensibile – ha dichiarato il presidente del Milan Paolo Scaroni – il Sindaco Lepore ha vietato la partita a porte chiuse. Non ho capito il perché ma di fronte all’ordinanza abbassiamo la testa”.

Casini: “Si potrebbe recuperare a Natale…”

Spiazzato anche il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. “L’ordinanza del Sindaco ci ha sorpreso – così il numero 1 della “confidustria” del Calcio italiano a margine dell’Assemblea di lega di oggi pomeriggio- perchè in genere queste decisioni vengono assunte dal prefetto e non dal sindaco”. Incalzato dalle domane dei cronisti, Casini ha provato ad immaginare un possibile giorno in cui fissare la partita: “Ci sarebbe il giorno di Natale, ma, calendario alla mano, non sarà possibile recuperare la partita prima di febbraio”.

Bologna-Milan, Napoli spettatore inconsapevole: quante polemiche!

Spettatore interessato della vicenda, in maniera del tutto inconsapevole, è il Napoli per un motivo molto particolare. Se da un lato i rossoneri potrebbero scendere in campo contro i partenopei con una partita in meno nelle gambe, dall’altro lato Fonseca non potrà contare su Theo Hernandez e Reijnders. Infatti, i due giocatori dovranno scontare la propria giornata di squalifica nella gara con il Napoli. Un dettaglio, questo, che ha fatto scatenare tantissime polemiche tra i tifosi del Milan soprattutto sui social.