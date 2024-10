Amodio: “Conte rappresenta un plus. Sullo scudetto dico che…”

L’ex calciatore di Napoli e Lecce, Nicolas Amodio, ci ha parlato dei suoi ricordi legati a due maglie che gli sono rimaste nel cuore, e che sabato si troveranno di fronte in campionato allo stadio “Diego Armando Maradona”. Ecco le sue parole:

Qual è il ricordo più bello, e quello meno bello, della tua esperienza a Napoli?

“Di momenti belli ne ho vissuti tanti. Il più bello è stata la promozione in Serie A, sembrava un film. Poi il ritorno in città con tutti i tifosi che ci festeggiavano, fu un’emozione fortissima. Momenti brutti fortunatamente non ne ho avuti, magari soltanto quando andavo in prestito dopo aver indossato questa maglia ero sempre triste quando lasciavo Napoli”.

Sabato c’è Napoli-Lecce, due piazze che hai conosciuto molto bene. Questa partita che emozioni ti da?

“Sarà sicuramente una bella partita. Per me guardarla sarà emozionante perché ho indossato entrambe le maglie, anche se ovviamente sono tifoso del Napoli. Ma anche di Lecce ho bei ricordi, sono due piazze calde dove da calciatore è bello poterci giocare”.

Il Napoli ha in organico Gilmour, Lobotka, Anguissa, McTominay e Folorunsho. Chi ti piace di più e quale si avvicina di più alle tue caratteristiche?

“Il Napoli ha centrocampisti importanti, gente di riferimento come Anguissa e Lobotka che hanno vinto lo scudetto, poi sono arrivati gli scozzesi. Io ho un debole per Lobotka credo sia lui quello che mi piace di più e che ritengo il più forte. Non mi paragonerei a nessuno di questi, però, sono tutti calciatori fortissimi”.

Questo Napoli di Conte può lottare per lo scudetto?

“Speriamo di sì, io me lo auguro e penso che il Napoli abbia tutte le carte in regola per lottare fino alla fine per lo scudetto. Certo l’Inter ha un grande organico, ma la presenza di Conte sulla panchina rappresenta un plus che potrà incidere sulla forza di questa squadra. Lui sa come si vince e saprà infondere questa convinzione anche nei suoi calciatori. Io tifo sempre per loro“.