“Raspadori? Non trova spazio, sarebbe meglio cederlo”

Ai microfoni di Radio Capri, durante il programma sportivo “Bordocampo”, è intervenuta la giornalista Rossella Sambuca. A seguire le sue parole:



Che partita sarà quella di sabato al Maradona: cosa dobbiamo aspettarci da questo Lecce? Le assenze, sia in casa Napoli che in casa Lecce, peseranno?

“Sicuramente il Napoli si trova ad affrontare un periodo abbastanza particolare. Lo abbiamo visto nell’ultima partita giocata contro l’Empoli. Seppur sia stata una partita “sporca“, e per sporca, naturalmente, intendo che non si è visto un bel gioco in particolare, anzi ci sono stati anche dei momenti di stasi all’interno del match, però l’importante è stato vincere. Mettere i famosi tre punti in cantiere, che al Napoli servono in questo momento. Sia per la classifica, sia per risollevarsi dopo l’annata passata. Sicuramente nessuna gara è facile e semplice, anzi, tutte le gare sono difficili, ma penso che il Napoli possa sfruttare il suo bel momento. Sicuramente mi aspetto una grande vittoria!”

In virtù delle gare ravvicinate, Lecce prima, Milan poi, potrebbe esserci un avvicendamento lì davanti: si parla di Neres dal primo minuto. Secondo te chi riposerà, secondo te tra Politano e Kvaratskhelia?

“Secondo me, Kvara. Ho visto le ultime sue prestazioni: un pò di alti e bassi. Naturalmente il mister sa quali scelte dovrà operare. Però penso che Kvara sia più indicato rispetto a Politano che ha fatto bene.”

A proposito di Kvara: dubbi sul suo rinnovo. Non si riesce a trovare la quadra: questo crea un pò di malessere e di malumore nel ragazzo e, come dicevi, si vede visto che fa prestazioni abbastanza sotto tono. Può essere, anche questa, la motivazione?

“E’ normale. Perché poi va ad incidere sull’aspetto psicologico. Io vedo che si stanno scatenando un pò troppe polemiche su questo rinnovo del contratto: aziendalista o non aziendalista. Poi anche le parole del Presidente… Sappiamo il Presidente com’è: ha il suo motto che è “Chi vuole restare, resta!”. Il Presidente non si preoccupa di avere campioni o meno. Per lui, se il giocatore vuole restare, lo deve fare per l’attaccamento alla maglia, indipendentemente dal contratto e dal rinnovo. Sicuramente, però, queste polemiche non fanno bene all’aspetto psicologico del giocatore. Lo abbiamo visto in campo. Sicuramente dimostrando una percentuale minore rispetto a quello che lui potrebbe dare.”

Parlando di mercato: ci sono diverse società interessate ad un gioiellino del Napoli che, al momento, non trova tanto spazio, che è Jack Raspadori. Secondo te Conte se ne priverà?

“A me piace Raspadori. Però non vede il campo per la struttura fisica che il Napoli ha in questo momento. Magari, negli anni scorsi, anche con Spalletti, poteva trovare più spazio. Però, quest’anno, lo vedo limitato rispetto alle sue potenzialità. A questo punto sarebbe meglio cederlo.”

Un altro di cui si vociferava dovesse andar via è Simeone che, però, rimane e torna utile. Questo calciatore vuole restare a Napoli e vuole lottare per questa maglia: che ne pensi?

“Simeone è quel giocatore che quando ti entra, ti fa la differenza: lo abbiamo visto nella partita precedente. Ha smosso un pò le acque. Insomma, Simeone, è un grandissimo giocatore. Di questo il Napoli non se ne dovrebbe privare. Il Cholito, comunque, a me piace tantissimo. Soprattutto per le sue caratteristiche. Inoltre lo vedo anche molto motivato. Sicuramente vuole fare bene nel Napoli. Non vedo perché il Napoli debba privarsi di questo gioiello.”

