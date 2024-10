Olive: “Napoli-Lecce? Gara difficile per entrambe le squadre. Sul turnover di Conte…”

Ai microfoni di Radio Capri, durante il programma sportivo “Bordocampo”, è intervenuto Renato Olive, doppio ex di Napoli e Lecce:

Il Napoli ospiterà un Lecce col sangue agli occhi e che ha voglia di rivalsa. Da quest’altro lato, c’è un Napoli che sembra compatto, coeso e volenteroso, sicuramente non spettacolare da vedere. Che partita dobbiamo aspettarci?

"Sicuramente una partita difficile per entrambe le squadre. Perché il Lecce avrà voglia di rivalsa dopo lo 0-6 incassato. C'è la panchina del loro allenatore che è un pò a rischio. Quindi sicuramente vogliono fare di tutto per salvare la panchina a mister Gotti. Seconda cosa, un Napoli che ha dimostrato, ancora una volta, di essere all'altezza della situazione anche se domenica, non ha fatto proprio la sua migliore partita. Però, di contro, c'era un Empoli che in questo avvio di campionato, sta dimostrando dei valori importanti. Calcolando che insieme a Lecce e Verona, è la squadra col monte ingaggi più basso della Serie A. Quindi bisogna andare a fare veramente i complimenti alla società dell'Empoli che sta facendo veramente delle cose spettacolari."

In vista delle sfide ravvicinate, sabato contro il Lecce, martedì sera il Napoli sarà impegnato a San Siro contro il Milan, Conte avrà a disposizione tutti gli uomini a parte Lobotka: si può ipotizzare un mini turnover o continuerà imperterrito a schierare l’undici che ha sempre in mente?

“Il Mister è troppo bravo e ha la situazione sotto controllo. Quindi vedrà di volta in volta le condizioni fisiche dei suoi giocatori. Calcolando che comunque, tra tutte le squadre, il Napoli è quella che ha meno impegni in assoluto. Quindi sarà il tecnico a valutare, di volta in volta, quale sarà la soluzione migliore. Ripeto: la fortuna di questo Napoli è avere il miglior allenatore della serie A e uno tra i migliori tecnici del Mondo. Questo è il valore aggiunto di questo Napoli. Dopo che, nella passata stagione ne abbiamo viste di tutti i colori, quest’anno sembra che la decisione del Presidente sia quella giusta. Finalmente si sta vedendo un Napoli che sta portando a casa dei risultati importanti.”

Tu hai vissuto la piazza di Napoli: sai dell’entusiasmo che gira intorno e che i tifosi riescono a dare quel quid in più alla squadra. Non è che questo entusiasmo può mettere pressione ai ragazzi in campo, tanto che Conte nella scorsa intervista ha ripetuto e ribadito più volte che bisogna stare coi piedi per terra?

“E’ più preoccupante quando ti viene “il braccino” perché i tifosi ti contestano piuttosto che quando ti esaltano e ti osannano. Quindi sicuramente potrebbe essere un vantaggio quello di avere una tifoseria, in questo momento, gasata per quello che sta succedendo. Deve essere poi bravo il mister: ecco perché dico che il valore aggiunto è il mister. Perché nel momento in cui vede un atteggiamento sbagliato o un attimo di irrequietezza da parte dei propri giocatori, deve intervenire col bastone per portare tutti alla normalità. Conte, allenatore navigato ed esperto, che si accorge prima di tutti noi quello che potrebbe succedere.”

Guardando la classifica e le big di questo inizio campionato, non c’è nessuna che sta realmente scappando o realmente facendo bene: sono tutte un pò in stallo. Milan, Inter e Juve segnano poco, e anche il Napoli non sta segnando tantissimo e vincono con fatica. Come mai? Qual è la chiave per svoltare questo campionato?