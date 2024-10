Magoni: “Lukaku sa giocare anche da solo, il massimo per Conte”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate ed ex calciatore di Napoli e Atalanta. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Cosa poteva fare di più l’Atalanta ieri?

“Poteva fare gol, ma l’Atalanta ha attaccato per 90 minuti, é mancata un po’ di fortuna. Il Celtic ha fatto un grande fase difensiva. É un peccato, perché se c’era qualcuno che doveva vincere sicuramente é l’Atalanta”

Su Retegui?

“Intanto complimenti all’Atalanta perché dopo appena 2 giorni dall’infortunio di Scamacca hanno fatto un colpo eccezionale. Retegui poi sta giocando molto bene, é cresciuto tantissimo con Gasperini, mi piace davvero tanto”

Su Lukaku invece?

“Lukaku é importante perché fa reparto da solo. A differenza di Retegui, per esempio, sa giocare anche da solo e questo è il massimo per Conte. Lukaku comunque sta rispondendo molto positivamente”

Su Lobotka?

“Crescere é difficile. Sta giocando ad un livello altissimo da diversi anni, é sempre lucido, sbaglia molto poco, é un giocatore completo, davvero forte”

Kvara merita un rinnovo dal valore oltre 6 milioni?

“Bisogna chiedere a De Laurentiis. Il mercato é tanto. Stiamo vedendo che le clausole stanno fallendo e quindi poi le valutazioni non sono quelle si aspettano. Per me vale oltre 6 milioni perché é un giocatore chiave per il Napoli, è il leader, ci sta davvero bene a Napoli”

Darebbe del tempo in più a Italiano?

“Si darei tempo perché il Bologna ha venduto i pezzi migliori. Sono simpatizzante del Bologna. La squadra è stata ridimensionata molto, deve affrontare diverse partite in due competizioni di massimo livello. Per me, quindi, non è un problema del tecnico, ma dell’organico”

