Kvara/Neres: Conte studia la gestione più opportuna

Kvara non è brillante come nell’anno dello scudetto, ma ha i numeri dalla sua. Neres è in forma ed è sempre incisivo, ma una cosa è entrare a gara in corso, un’altra è partire titolare. Però, Conte ci pensa, anche perchè, adesso, per la prima volta il Napoli dovrà affrontare tre partite in otto giorni. Ne scrive Il Corriere del Mezzogiorno: “Neres scalpita, ad Empoli non ha fatto gol e assist ma ha dato un grande contributo alla squadra affinchè tenesse vivo il vantaggio conquistato con il rigore di Kvaratskhelia. […] Kvara può essere un’arma per aprire la difesa del Lecce che cercherà di essere ordinato e impedire al Napoli di sbloccare la partita. Il Napoli per la prima volta dovrà giocare tre partite in otto giorni, Conte studia la gestione più opportuna. Kvara non è la furia della stagione dello scudetto ma è una risorsa molto preziosa. Lo dicono i numeri: 4 gol, 2 assist, primo in serie A per passaggi filtranti insieme a Pulisic e primo per ingressi palla al piede nell’area di rigore avversaria”.

