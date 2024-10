D’Amico: “Per Kvara bisogna vedere fin dove il Napoli può spingersi”

Andrea D’Amico: “Rosa Napoli completa o serve qualcosa a gennaio? Intanto serviva un allenatore come Conte ed è arrivato. Ha fatto capire subito di che pasta è fatto: un professionista serio, sa migliorare ogni calciatore. Il Napoli – ha detto l’agente di calciatori a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – è partito molto bene. Senza coppe – detto da non sottovalutare – può concentrarsi tutta la settimana sulla partita del weekend. È già il Conte di Napoli, quanto potrà crescere ancora? Una partita così così vinta in trasferta è un risultato importante e Conte non ha mai vinto con tanti gol di scarto. La Serie A è la più difficile al mondo a livello tattico. L’importante per Conte è fare un gol più dell’avversario e magari non prenderne. Rinnovo Kvara? Il rinnovo dato ad Osimhen credo abbia creato uno squilibrio in spogliatoio: è giusto che giocatori di pari valore – e Kvara ha determinato in modo importante il terzo scudetto – abbiano ingaggi simili, equilibrati. Per cui adesso è normale che il georgiano chieda un adeguamento importante. Il Napoli incontrerà Mamuka Jugeli, che io conosco ed è una persona che va diritto per diritto. Credo alla fine si proverà ad accorciare le distanze, ma bisogna capire fin dove il Napoli può spingersi a livello contrattuale perché ci sono dei parametri da rispettare. Il destino di Osimhen? Penso che possa essere ceduto definitivamente a giugno piùà che a gennaio, ma non si può mai dire, perché dipende dalle necessità che emergeranno da qui a due mesi. Se qualche grande club a gennaio avrà bisogno di una punta immagino che pensi innanzitutto a lui come rinforzo”

