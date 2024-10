⚽️CdS Campania⚽️ – Conte sorprende con un “TRIO D’ATTACCO MAI PROVATO”

Conte potrebbe lanciare dall’inizio il tridente Ngonge-Lukaku-Neres

Calciano tutti con il piede sinistro Napoli tiro mancino

Gli azzurri giocheranno martedì col Milan e il tecnico pensa al turnover contro i salentini A cominciare da un reparto offensivo inedito

Romelu e i suoi fratelli di sinistro. Nuovi di zecca. Almeno per quel che riguarda un tridente, sia chiaro: Lukaku al centro e con lui Cyril Ngonge e David Neres. Tre mancini. Un belga come Rom e un brasiliano di San Paolo: Antonio Conte riflette seriamente sull’ipotesi di servire un attacco completamente inedito – e completamente mancino – in occasione della partita in programma sabato alle 15 al Maradona contro il Lecce. Idea stuzzicante: martedì c’è da giocare e sudare e stringere i denti in trasferta a San Siro con il Milan, la rosa è ampia e di qualità, piena di valori, e così Politano e Kvara possono anche respirare. Sì: dopo sette partite consecutive giocate dall’inizio, e per Khvicha anche il carico degli impegni e dei viaggi con la nazionale georgiana, potrebbero cominciare la giornata in panchina. Per Ngonge e Neres, spacca-partite per eccellenza e incantatore di serpenti e di tifosi (innamorati), sarà, cioè sarebbe l’esordio dal primo minuto in campionato: per il momento hanno giocato entrambi dall’inizio contro il Palermo in Coppa Italia, nei sedicesimi al Maradona, e ognuno dei due ha lasciato segni, gol e assist. Addirittura una doppietta fulminante Cyril, tra il 7’ e il 12’; una rete e un invito a rete per David. All’epoca finì 5-0 per il Napoli, al centro dell’attacco cominciò Simeone e in campo c’era pure Raspadori: 4-2-3-1, i signori in questione schierati rispettivamente a sinistra e a destra. Sabato potrebbero invertirsi. Si vedrà.

