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Ufficiale, Serie B – Tutti gli arbitri della 10^ giornata

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 10ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma sabato 26 ottobre.

 

Factory della Comunicazione

SPEZIA – BARI     Venerdì 25/10 h. 20.30

ARENA

ROCCA – VIGILE

IV:      DINI

VAR:     FOURNEAU

AVAR:        MUTO

 

CESENA – BRESCIA    h. 15.00

BONACINA

DI GIACINTO – MONACO

IV:      GAVINI

VAR:     GHERSINI

AVAR:       PAGANESSI

 

COSENZA – JUVE STABIA     h. 15.00

GALIPO’

FONTANI – GIUGGIOLI

IV:       DI FRANCESCO

VAR:      VOLPI

AVAR:       DIONISI

 

CREMONESE–SALERNITANA    h. 15.00

COSSO

SCARPA M. – EMMANUELE

IV:     MACCORIN

VAR:     MIELE

AVAR:     PEZZUTO

 

PALERMO – REGGIANA     h. 15.00

MASSIMI

VECCHI – CATALLO

IV:      UBALDI

VAR:     MINELLI

AVAR:     LONGO

 

CARRARESE – CITTADELLA   h. 17.15 

RUTELLA

PRENNA – BIFFI

IV:     PASCULLI

VAR:     GUALTIERI (ON-SITE STADIO DEI MARMI “QUATTRO OLIMPIONICI AZZURRI”)

AVAR:      BARONI (ON-SITE STADIO DEI MARMI “QUATTRO OLIMPIONICI AZZURRI”)

 

SASSUOLO – MODENA    h. 17.15

PAIRETTO

BAHRI – VOTTA

IV:     LOVISON

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     PAGNOTTA

 

CATANZARO – SUDTIROL     Domenica 27/10 h. 15.00

SANTORO

MASSARA – GALIMBERTI

IV:     VINGO

VAR:      BARONI

AVAR:      DI VUOLO

 

FROSINONE – PISA     Domenica 27/10 h. 15.00

DI MARCO

YOSHIKAWA – CIPRIANI

IV:      LUONGO

VAR:      NASCA

AVAR:       GARIGLIO

 

SAMPDORIA – MANTOVA    Domenica 27/10 h. 15.00

CREZZINI

DI IORIO – ARACE

IV:     MUCERA

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       DI MARTINO

 

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