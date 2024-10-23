Ufficiale, Serie B – Tutti gli arbitri della 10^ giornata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 10ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma sabato 26 ottobre.
SPEZIA – BARI Venerdì 25/10 h. 20.30
ARENA
ROCCA – VIGILE
IV: DINI
VAR: FOURNEAU
AVAR: MUTO
CESENA – BRESCIA h. 15.00
BONACINA
DI GIACINTO – MONACO
IV: GAVINI
VAR: GHERSINI
AVAR: PAGANESSI
COSENZA – JUVE STABIA h. 15.00
GALIPO’
FONTANI – GIUGGIOLI
IV: DI FRANCESCO
VAR: VOLPI
AVAR: DIONISI
CREMONESE–SALERNITANA h. 15.00
COSSO
SCARPA M. – EMMANUELE
IV: MACCORIN
VAR: MIELE
AVAR: PEZZUTO
PALERMO – REGGIANA h. 15.00
MASSIMI
VECCHI – CATALLO
IV: UBALDI
VAR: MINELLI
AVAR: LONGO
CARRARESE – CITTADELLA h. 17.15
RUTELLA
PRENNA – BIFFI
IV: PASCULLI
VAR: GUALTIERI (ON-SITE STADIO DEI MARMI “QUATTRO OLIMPIONICI AZZURRI”)
AVAR: BARONI (ON-SITE STADIO DEI MARMI “QUATTRO OLIMPIONICI AZZURRI”)
SASSUOLO – MODENA h. 17.15
PAIRETTO
BAHRI – VOTTA
IV: LOVISON
VAR: CAMPLONE
AVAR: PAGNOTTA
CATANZARO – SUDTIROL Domenica 27/10 h. 15.00
SANTORO
MASSARA – GALIMBERTI
IV: VINGO
VAR: BARONI
AVAR: DI VUOLO
FROSINONE – PISA Domenica 27/10 h. 15.00
DI MARCO
YOSHIKAWA – CIPRIANI
IV: LUONGO
VAR: NASCA
AVAR: GARIGLIO
SAMPDORIA – MANTOVA Domenica 27/10 h. 15.00
CREZZINI
DI IORIO – ARACE
IV: MUCERA
VAR: MAGGIONI
AVAR: DI MARTINO