“Sta nascendo un nuovo Napoli: merito di Conte! Dragusin? Conosce già la Serie A!”

Roberto Baronio, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Goal del Napoli, atteso dal match casalingo contro il Lecce (sabato 26 ore 15.00).

Factory della Comunicazione

“Conosco molto bene Conte, se sceglie lui, difficilmente sbaglia. Manna? Io e Pirlo lo abbiamo incrociato quando faceva l’U23, sapevamo delle sue qualità che erano conosciute nell’ambiente Juventus. Era ovvio fosse in rampa di lancio per finire in una grande società come il Napoli. Stiamo scoprendo un nuovo Napoli: dopo Conte avevo pochi dubbi potesse far bene. Dragusin a Napoli? Non mi sorprenderebbe. Ha fatto molto bene in Italia, si è confermato al Genoa, se arrivasse al Napoli se la giocherebbe per il posto da titolare. L’ho allenato per un po’ lo conosco molto bene. Rosa lunga? Grandi squadre come il Napoli devono avere due giocatori per ruolo”.