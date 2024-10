Marangon: “La coppia Conte/Oriali ha comunque bisogno di tempo”

LUCIANO MARANGON A RADIO MARTE: “Il calendario è stato anche un po’ benevolo con il Napoli, che ha ritrovato la fiducia persa lo scorso anno. La squadra è più o meno la stessa di due anni fa, con un paio di innesti importanti, bisognerebbe scavare nel profondo per capire cosa sia successo la scorsa stagione, ma ora Conte ha rimesso a posto le cose. Antonio è stato bravo a parlare chiaro, a voler riportare il Napoli in alto. Conte è stato bravo nei particolari, pur non giocando benissimo, io sono stato calciatore e quando non giochi bene ma vinci torni a casa molto più sereno. Bisogna comunque dare al Napoli il tempo giusto, non si può sempre giocare benissimo, un uomo di calcio come Conte, affiancato peraltro da uno come Oriali, ha bisogno del tempo. L’assenza dalle coppe inevitabilmente aiuta, entro la fine del girone d’andata bisognerà restare lì, con umiltà, poi nella fase cruciale, soprattutto quando le altre saranno impegnate in Europa, se il Napoli sarà nei primissimi posti allora non si tirerà indietro, conoscendo anche il suo ambiziosissimo allenatore. Gli scontri diretti in arrivo a breve diranno se il Napoli sarà da scudetto o lotterà “solo” per un posto in Champions League. Intanto sabato bisognerà vincere con il Lecce per guadagnare punti sulle altre, ricordando che c’è Inter-Juventus. Conte non ha bisogno di consigli, sta facendo benissimo anche a gettare acqua sul fuoco e a distogliere l’attenzione dal Napoli”

