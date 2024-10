Guerini sicuro: “Anche Conte sa che c’è da migliorare in costruzione e succederà”

Vincenzo Guerini ha parlato a Radio Marte: “Queste sono le partite che dicono tante cose, la perdita di uno scudetto è dovuta anche a qualche inciampo con le piccole. Con Conte in panchina non c’è questo pericolo, i tre punti con l’Empoli sono molto importanti: è facile incontrare Milan, Inter, Juve, il pericolo viene sempre contro le meno blasonate. Ricordo Roma-Lecce o Napoli-Perugia, alla fine della fiera conta sempre vincere. Spezziamo una lancia a favore del Var: ho sempre allenato squadre in lotta per non retrocedere, ora anche alle piccole danno i rigori. Prima a San Siro, o a Torino contro la Juve, non accadeva mai. Lukaku? Ad Empoli non è stato brillantissimo, una giornata no può capitare sempre, Conte lo conosce meglio di tutti. Certo, qualcosa da migliorare nella fase di costruzione c’è, lo hanno visto tutti, figuriamoci lui, che però nello spogliatoio avrà certamente parlato con i suoi giocatori. Il Napoli giocherà ancora meglio andando avanti, nessuno ha chiesto poi lo scudetto a Conte, per me è già sorprendente che sia primo in classifica: dopo otto partite chi l’avrebbe mai detto? Affrontare le squadre di Conte è un casino, fidatevi: vero, dopo il Lecce ci sono Milan, Atalanta ed Inter, sfide difficili, ma lo sono anche per le avversarie del Napoli“.

