Meladaj Team e Napoli Femminile insieme in campo per la Giornata Sportiva della Parità a San

Giorgio. Il sindaco Zinno: “Celebriamo inclusione ed eguaglianza”

Il mondo del calcio amatoriale incontra il professionismo: evento speciale organizzato dalla ASD

Meladaj Team che ospita la formazione di Serie A del Napoli Femminile, con la partecipazione

anche delle giovanili della MP San Giorgio e del Napoli Femminile.

Giovedì 24 ottobre, a partire dalle 15:00 allo Stadio Raffaele Paudice di San Giorgio a Cremano, un

pomeriggio ricco, con giochi e omaggi per i bambini presenti, una postazione di Trattoria Nennella

che offrirà la sua rinomata pasta e patate, e tanti stand di estetica, consulenza e formazione.

“Ho accolto con piacere la proposta di organizzare a San Giorgio a Cremano la prima Giornata

Sportiva della Parità, un evento che celebra l’inclusione e l’uguaglianza nello sport e nella società –

dice il sindaco Giorgio Zinno – . Un ringraziamento va all’associazione Meladaj Team, che si è

impegnata per portare nella nostra città il Napoli Calcio Femminile e coinvolgere atleti, cittadini e

associazioni per tenera alta l’attenzione su questo tema”.

“Siamo felici di partecipare all’iniziativa perchè crediamo nell’unione di intenti e nella necessità di

fare rete sul territorio, in particolare quando si tratta di temi sociali importanti: per noi è

fondamentale mantenere sempre alta l'attenzione sul fronte delle opportunità, delle

disuguaglianze e del diritto a sognare – afferma Marco Bifulco, Presidente Napoli Femminile -.

Amiamo il calcio e vogliamo che sia di tutti coloro che vivono di questa passione”.

“Questo evento non sarà solo un momento di festa, ma un segnale forte per la nostra comunità,

affinchè attraverso lo sport, tramite l’associazione Meladaj, possiamo continuare a crescere in una

società sempre più equa – afferma il Il vicesindaco Pietro De Martino -. Sono sicuro che sarà il

primo appuntamento di quella che diventerà una rassegna dedicata all’inclusività, e allo sport”.

“La prima giornata sportiva della parità è un momento di aggregazione, di confronto nel mondo

del calcio, storicamente considerato maschile che invece è aperto, vivo e competitivo anche in

quello femminile – conclude Giorgio Esposito – Presidente ASD Meladaj Team -. Un momento nel

quale si incontrano il calcio amatoriale e quello professionistico, esempi entrambi di grandissima

passione. La nostra associazione, MELADAJ TEAM vuole promuovere lo sport aldilà di sigle

istituzionali lanciando un messaggio univoco: il calcio non ha età, il calcio non ha sesso, il calcio è

di tutti.

Immaginiamo un allenamento congiunto della nostra squadra di calcio Over 50, iscritta al

campionato provinciale AICS LEAGUE 50, con la squadra professionistica del Napoli calcio

femminile che milita nella serie A nazionale, senza pretese agonistiche, ma con l’unico obiettivo di

promuovere l’accesso paritario alla pratica sportiva, sia essa professionistica o amatoriale, nel

rispetto dei valori unitari dello sport, e con l’intento di trasmettere un sorriso”.

