Dalma Maradona fa l’appello tramite Il Mattino e il Napoli non si è fatto attendere nella risposta

Insomma, il caso non è più un caso. «Sono le benvenute e se volessero venire allo stadio le riserveremmo i posti migliori», puntualizzano dal Napoli, a conferma che non ci sarebbe alcun problema nell’accogliere al Maradona le figlie di Diego. Massima disponibilità dal club che non ha intenzione di creare frizioni o ulteriori casi con la famiglia del campionissimo argentino. Al club, infatti, non risulta alcuna richiesta da parte di Dalma o Gianinna per accedere allo stadio in occasione delle gare casalinghe del Napoli. L’impianto di Fuorigrotta è stato intitolato a Maradona dopo la morte dello storico numero 10 nel 2020 e da quel giorno le due figlie che vivono in Argentina sono state in città diverse volte, senza però riuscire mai ad entrare allo stadio. L’ultimo appello era arrivato da parte di Dalma che nei giorni scorsi è stata in città per ricevere un premio intitolato al padre e adesso è attesa anche dal Napoli per assistere a una gara della squadra azzurra scacciando via ogni ulteriore polemica.