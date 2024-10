In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gigi Pavarese, ex dirigente del Napoli: “Conte ha ricostruito un entusiasmo senza pari, la stagione è finora esaltante. Il merito è anche della società che gli ha messo a disposizione una rosa competitiva. Le critiche? La cosa più importante è vincere, poi come arriva questa vittoria a noi non interessa. La Grande Bellezza di Spalletti è stata indimenticabile, ma è stata dovuta anche da un livello più basso delle rivali. Ora la Serie A è molto più livellata e non ci si può permettere alcun passo falso. Lo scivolone di Verona è servito di insegnamento per tutti allo stesso Conte. Lecce? Il Napoli scenderà in campo come se stesse affrontando la Juventus o l’Inter. Ed è giusto così. Il Lecce arriverà a Napoli per vendicare il 6-0 subìto contro la Fiorentina. Sarà una gara difficile come quella di Empoli, ma come tutte in Serie A. La grande forza del Napoli è che ha una rosa ampia con giocatori che meriterebbero di giocare di più. Penso a Neres, a Simeone, a Gilmour, ma davanti hanno chi sta meglio e sta dando il massimo. Ma ripeto sono problemi belli da avere”.

