L’uomo in più di Conte tra gol e sogni: «Punto ai 18 assist di Careca solo in questa stagione”.

Nel dribbling m’ispiro a Messi e Ronaldinho»

Neres si racconta a Crc all’inizio di una settimana che potrebbe culminare nel suo esordio da titolare in campionato contro il Lecce «Vogliamo tenere il primato”

vid il fulmine. David la scheggia. David il giocoliere che parte in slalom e inventa magie frullando gambe e avversari. Però, in campionato, David mai titolare. Neres è arrivato a Napoli a fine agosto e in due mesi e sette partite ha già fatto gol, assist, notizia, scritto statistiche da primato e spaccato la critica. Anzi, per la verità l’ha conquistata all’unanimità: lo adorano tutti, ogni singolo rappresentante del popolo azzurro. Ma la concorrenza è enorme e soprattutto spietata, tanto da generare l’ormai famoso dilemma nella testa di Conte: Neres o non Neres, Kvara o Neres. In Serie A, finora, è partito dalla panchina e l’u

ica dal primo minuto l’ha giocata in Coppa. Problemi? Macché. Lui pensa soltanto alla squadra: «Siamo pronti a mantenere il primato, consapevoli di tutte le gare difficili che ci attendono in serie. Ora, però, testa soltanto a sabato. Al Lecce». Partita che potrebbe passare alla sua storia come la prima da titolare in Serie A.