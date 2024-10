Santacroce entusiasta: “Quanto è forte Buongiorno? E’ il mio pupillo”

Fabiano Santacroce, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Quanto è forte Buongiorno? E’ il mio pupillo, in questo Napoli. Speravo tanto che arrivasse perchè lo seguivo già quando era a Torino. Sul piano difensivo, per me, è l’italiano più forte: ha un livello di attenzione incredibile e fa sempre i movimenti giusti. Te lo ritrovi sempre, è un difensore senza paura, d’altri tempi: molto marcatore, più forte anche di Bastoni e Calafiori, almeno a livello difensivo. Gli altri due in costruzione sono più forti, ma uno come Buongiorno non c’è in serie A, almeno tra gli italiani. Contro l’Empoli il Napoli ha patito molto in costruzione, a causa dell’assenza di Lobotka, stratosferico nelle ultime giornate ma anche per meriti della prestazione dell’Empoli. Conte è stato molto bravo a modificare alcune cose nell’intervallo, riuscendo a presentare un Napoli diverso. Kvara? Beh è chiaro che questa situazione relativa al contratto resta un nodo, fastidioso per mister Conte che vuole tutti concentrati e che remano dalla stessa parte. anche dopo l’uscita del presidente, che delle volte parla troppo. De Laurentiis ha detto cose giustissime, ma che nel mezzo di una trattativa possono far cambiare opinione all’entourage, andando a minare quella che è la stabilità mentale del calciatore. Se ti trovi un presidente che ti dice che se vai via se ne fa una ragione, non stai sereno, mina la tranquillità del ragazzo”.

