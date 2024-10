Olive: “Sottovalutare il Lecce? Conte sta già mettendo in riga tutti!”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Renato Olive, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Lecce. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Il Lecce deve reagire alla sonora sconfitta di Firenze, quali insidie può nascondere la partita Napoli-Lecce?

“Sicuramente il Lecce è in grande difficoltà. Già prima della partita di domenica, da un po’ di tempo non stava giocando bene e poi si è andati incontro ad una debacle clamorosa. Il Napoli, invece, sta facendo davvero tanto bene, ha fatto un avvio di campionato straordinario. Si vede la mano di Conte, che anche contro l’Empoli, ha capito perfettamente i problemi della squadra in campo e con il suo intervento è riuscito a cambiare le cose in campo, in modo perfetto”

Il Napoli rischia di sottovalutare la partita contro il Lecce?

“Immaginati il discorso emotivo di Conte. Io penso che Conte stia già mettendo in riga tutti, essendo anche lui consapevole di questo pericolo. Sicuramente, il Lecce dopo la disfatta di Firenze, avrà una grande voglia di rivalsa, sarà affamata, non vorrà ripetere stessi errori. Tuttavia, il Napoli è veramente forte, stanno giocando davvero bene. Perciò dico che il Napoli parte favorita, ma occhio non bisogna sottovalutare la partita di sabato”

Il Napoli merita di essere primo al momento?

“Assolutamente si, il Napoli merita questa posizione di classifica. É sicuramente tra le squadre che lotterà per lo scudetto, insieme ad Inter e Juve. L’assenza delle cose è una cosa da non sottovalutare. Sappiamo quanti Conte sia bravo a gestire una sola competizione”

Al momento lei vede una favorita per lo scudetto in modo assoluto?

“Dal punto tecnico e dell’organico l’Inter ha qualcosa di più. Il Napoli però in panchina ha un garanzia e non sto parlando di un giocatore, ma di Antonio Conte, il miglior allenatore in Italia. De Laurentiis ha fatto davvero una grande scelta, dopo quanto successo l’anno anni scorso, De Laurentiis è andato sul soccorso, prendo una garanzia, un allenatore che ovunque sia andato é entrato nella storia di quel club”

Domenica il Napoli non ha giocato benissimo. Ha influito l’assenza di Lobotka e come valuta la prestazione di Gilmour?

“A me Gilmour è piaciuto tantissimo. Io, se dovessi andare in squadra, a Conte chiederei in prestito Gilmour. É un giocatore, che a me piace tantissimo, ne sentiremo parlare. Ovviamente Lobotka è superiore, anche perché più abituato a giocare in Serie A”

Su McTominay?

“McTominay non è costante, ma è stato un acquisto azzeccato”